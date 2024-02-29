В Китае объяснили, зачем отправляют посланника в Украину, ЕС и Россию

Она заявила, что долгая война России против Украины "не отвечает общим интересам международного сообщества".

Спикер МИД добавила, что Китай готов сотрудничать для прекращения "конфликта" и его политического урегулирования. При этом Мао Нин назвала войну "украинским кризисом".

"Основной целью этого раунда челночной дипломатии является достижение консенсуса для прекращения конфликта и подготовки пути к мирным переговорам, и Китай готов продолжать играть свою роль и вносить больше мудрости в политическое урегулирование", - сказала спикер МИД.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне начнется 2 марта.

Ранее посланник Китая уже посещал Украину и Россию.

Добавим, что Китай пытается держаться якобы нейтралитета в войне России против Украины. Однако Пекин не осудил Москву, продолжает экономическое сотрудничество с ней. Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, но его раскритиковали.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в саммит мира.