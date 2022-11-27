Протесты докатились до Шанхая из-за жертв COVID-ограничений

Жители собрались в субботу вечером на городской улице Улумуци на пикет, который рано утром в воскресенье превратился в акцию протеста.

"Снимите блокировку для Урумчи, снимите блокировку для Синьцзяна, снимите блокировку для всего Китая!" кричали толпы в Шанхае.

В какой-то момент большая группа людей начала кричать: "Долой Коммунистическую партию Китая, долой Си Цзиньпина, освободите Урумчи!".

Большая группа полицейских пыталась разогнать протест.

Breaking News：Chinese Protestors in Shanghai chanting “Xi Jinping, step down！Communist Party, step down！”



This is huge!

pic.twitter.com/mn1AeaN2EV — Inty (@__Inty__) November 26, 2022

Напомним, в китайском городе Урумчи на западе страны начались акции протеста против карантинных мер, которые предпринимают власти в борьбе с новой волной COVID-19. Причиной стала гибель людей во время пожара в жилом комплексе, заблокированном из-за антиковидных ограничений.

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