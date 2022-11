Протесты докатились до Шанхая из-за жертв COVID-ограничений

Жители собрались в субботу вечером на городской улице Улумуци на пикет, который рано утром в воскресенье превратился в акцию протеста.

"Снимите блокировку для Урумчи, снимите блокировку для Синьцзяна, снимите блокировку для всего Китая!" кричали толпы в Шанхае.

В какой-то момент большая группа людей начала кричать: "Долой Коммунистическую партию Китая, долой Си Цзиньпина, освободите Урумчи!".

Большая группа полицейских пыталась разогнать протест.

Breaking News:Chinese Protestors in Shanghai chanting “Xi Jinping, step down!Communist Party, step down!”



