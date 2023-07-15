В Китае попросили ЕС "прояснить" свою позицию по совместному партнерству
Китай просит Европейский союз "прояснить" свою позицию по поводу совместного стратегического партнерства. Причиной стали заявления лидеров ЕС об уменьшении зависимости от Пекина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соответствующее заявление сделал дипломатический советник китайского лидера Ван И во время встречи с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.
Китайский дипломат отметил, что Пекин и ЕС должны укреплять коммуникацию, взаимное доверие и углублять сотрудничество. По его мнению, блок не должен "сомневаться" и тем более не поощрять отступать от договоренностей.
Ван И снова заявил, что Китай в вопросе Украины будет продолжать играть "конструктивную роль" в поиске политического урегулирования и "способствовать мирным переговорам".
Китай и ЕС
Следует отметить, что Китай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не осудил Москву, но продолжает усиливать с Россией экономические отношения.
В ЕС неоднократно отмечали, что Китай должен повлиять на Россию и способствовать урегулировать войну в Украине. Президент Франции, премьер Испании и руководство Евросоюза посещали Пекин, а в ходе переговоров с Си Цзиньпином обсуждали Украину.
Однако не все страны ЕС поддерживают позицию по сближению Европы с Китаем. К примеру, страны Восточной Европы выступают против этого и подчеркивают, что Китай поддерживает РФ.
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