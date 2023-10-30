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В Китае пообещали "не проявлять мягкость" к тем, кто захочет независимости Тайваня

Фото: в Китае пообещали "не проявлять мягкость" к тем, кто захочет независимости Тайваня (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китайские военные не будут "проявлять мягкость" к тем странам, которые захотят сделать Тайвань независимым.

Об этом заявил заместитель главы Центральной военной комиссии КНР генерал Чжан Юйся, сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily и South China Morning Post.

"Тайваньский вопрос находится в центре основных интересов Китая, а принцип "одного Китая" является консенсусом международного сообщества", - подчеркнул генерал. 

По его словам, Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности и за уважение основных интересов и главных проблем каждой страны. 

Также Чжан добавил, что "определенная страна" вмешивается в Азиатско-Тихоокеанский регион и во внутренние дела других государств. При этом он не назвал государство, о котором идет речь. 

"Везде, куда простираются его руки, мир и спокойствие невозможны", - сказал он, обвинив неназванное государство в подстрекательстве к "цветным революциям".

Реакция Тайваня

Представители власти непризнанного Тайваня назвали такие заявления Чжана "политической ложью". Также компартию КНР обвинили в том, что только она является "настоящим нарушителем спокойствия, разрушающим мир в Тайваньском проливе и в регионе".

Напряженность между Китаем и Тайванем

Отметим, между Китаем и Тайванем последнее время усиливается напряженность. Китайские военные регулярно проводят учения вокруг острова, на которых, в частности, отрабатывают его блокаду. 

По информации американской разведки, Пекин готовится захватить Тайвань силой, но все же предпочитает мирное воссоединение. 

При этом президент США Джо Байден считает вторжение Китая в Тайвань маловероятным из-за экономических проблем

 

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