В Китае пообещали "не проявлять мягкость" к тем, кто захочет независимости Тайваня

"Тайваньский вопрос находится в центре основных интересов Китая, а принцип "одного Китая" является консенсусом международного сообщества", - подчеркнул генерал.

По его словам, Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности и за уважение основных интересов и главных проблем каждой страны.

Также Чжан добавил, что "определенная страна" вмешивается в Азиатско-Тихоокеанский регион и во внутренние дела других государств. При этом он не назвал государство, о котором идет речь.

"Везде, куда простираются его руки, мир и спокойствие невозможны", - сказал он, обвинив неназванное государство в подстрекательстве к "цветным революциям".

Реакция Тайваня

Представители власти непризнанного Тайваня назвали такие заявления Чжана "политической ложью". Также компартию КНР обвинили в том, что только она является "настоящим нарушителем спокойствия, разрушающим мир в Тайваньском проливе и в регионе".

Напряженность между Китаем и Тайванем

Отметим, между Китаем и Тайванем последнее время усиливается напряженность. Китайские военные регулярно проводят учения вокруг острова, на которых, в частности, отрабатывают его блокаду.

По информации американской разведки, Пекин готовится захватить Тайвань силой, но все же предпочитает мирное воссоединение.

При этом президент США Джо Байден считает вторжение Китая в Тайвань маловероятным из-за экономических проблем.