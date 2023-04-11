В Китае показали собственный аналог СhatGPT: что может и где появится

Сообщается, что новую разработку планируется интегрировать во все бизнес-приложения компании в ближайшем будущем.

Сначала языковая панель будет интегрирована в DingTalk, приложение Alibaba для обмена сообщениями, и ее можно будет использовать для подведения итогов собраний, написания электронных писем и составления бизнес-предложений. Она также будет добавлена в Tmall Genie, голосовой помощник Alibaba и в торговую площадку AliExpress.

"Мы находимся на технологическом водоразделе, обусловленном генеративным искусственным интеллектом и облачными вычислениями, и предприятия во всех секторах начали использовать интеллектуальную трансформацию, чтобы быть на шаг впереди", — заявил генеральный директор компании Даниэль Чжан.

После презентации акции Alibaba выросли на 3% на утренних торгах. Alibaba Cloud также планирует открыть Tongyi Qianwen для своих клиентов, чтобы они могли создавать свои собственные настраиваемые модели.