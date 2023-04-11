В Китае показали собственный аналог СhatGPT: что может и где появится

Компания Alibaba представила собственную языковую модель искусственного интеллекта под названием Tongyi Qianwen.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что новую разработку планируется интегрировать во все бизнес-приложения компании в ближайшем будущем.
Сначала языковая панель будет интегрирована в DingTalk, приложение Alibaba для обмена сообщениями, и ее можно будет использовать для подведения итогов собраний, написания электронных писем и составления бизнес-предложений. Она также будет добавлена в Tmall Genie, голосовой помощник Alibaba и в торговую площадку AliExpress.
"Мы находимся на технологическом водоразделе, обусловленном генеративным искусственным интеллектом и облачными вычислениями, и предприятия во всех секторах начали использовать интеллектуальную трансформацию, чтобы быть на шаг впереди", — заявил генеральный директор компании Даниэль Чжан.
После презентации акции Alibaba выросли на 3% на утренних торгах. Alibaba Cloud также планирует открыть Tongyi Qianwen для своих клиентов, чтобы они могли создавать свои собственные настраиваемые модели.
Напомним, что с 18 февраля 2023 года пользователям в Украине стал доступен чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI. Причем с поддержкой украинского языка. Он представляет собой статистическую модель языка, оптимизированную для ведения диалогов.
Позже стало известно, что Google планирует добавить к поиску собственный аналог ChatGPT. По мнению компании, чат с искусственным интеллектом для компании – это способ расширить поисковый бизнес.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.