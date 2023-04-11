UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Китаї показали власний аналог СhatGPT: що може і де з'явиться

Фото: Alibaba показала свій аналог СhatGPT (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Alibaba представила свою мовну модель штучного інтелекту під назвою Tongyi Qianwen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що нову розробку планується інтегрувати у всі бізнес-додатки компанії у найближчому майбутньому.

Спочатку мовна панель буде інтегрована в DingTalk, програму Alibaba для обміну повідомленнями, і її можна буде використовувати для підбиття підсумків зборів, написання електронних листів та складання бізнес-пропозицій.

Вона також буде додана до Tmall Genie, голосового помічника Alibaba і в торговий майданчик AliExpress.

"Ми знаходимося на технологічному вододілі, зумовленому генеративним штучним інтелектом та хмарними обчисленнями, і підприємства у всіх секторах почали використовувати інтелектуальну трансформацію, щоб бути на крок попереду", - заявив генеральний директор компанії Даніель Чжан.

Після презентації акції Alibaba зросли на 3% на торгах. Alibaba Cloud також планує відкрити Tongyi Qianwen для своїх клієнтів, щоб вони могли створювати свої власні моделі, що настроюються.

Нагадаємо, що з 18 лютого 2023 року користувачам в Україні став доступний чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI. Причому за підтримки української мови. Він є статистичну модель мови, оптимізовану для ведення діалогів.

Пізніше стало відомо, що Google планує додати до пошуку свій аналог ChatGPT. На думку компанії, чат із штучним інтелектом для компанії – це спосіб розширити пошуковий бізнес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелектAlibaba