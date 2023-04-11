У Китаї показали власний аналог СhatGPT: що може і де з'явиться

Повідомляється, що нову розробку планується інтегрувати у всі бізнес-додатки компанії у найближчому майбутньому.

Спочатку мовна панель буде інтегрована в DingTalk, програму Alibaba для обміну повідомленнями, і її можна буде використовувати для підбиття підсумків зборів, написання електронних листів та складання бізнес-пропозицій.

Вона також буде додана до Tmall Genie, голосового помічника Alibaba і в торговий майданчик AliExpress.

"Ми знаходимося на технологічному вододілі, зумовленому генеративним штучним інтелектом та хмарними обчисленнями, і підприємства у всіх секторах почали використовувати інтелектуальну трансформацію, щоб бути на крок попереду", - заявив генеральний директор компанії Даніель Чжан.

Після презентації акції Alibaba зросли на 3% на торгах. Alibaba Cloud також планує відкрити Tongyi Qianwen для своїх клієнтів, щоб вони могли створювати свої власні моделі, що настроюються.