В Китае обиделись на Байдена за то, что он назвал Си Цзиньпина диктатором

В Китае возмутились из-за того, что президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Это может подорвать состоявшиеся в Сан-Франциско переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что Министерство иностранных дел Китая осудило слова Байдена. Китайский МИД назвал высказывание американского президента "абсурдным" и "провокацией".
Bloomberg считает, что словам Байдена могут подорвать договоренности, достигнутые на четырехчасовых переговорах с Си Цзиньпином в США. По словам американской стороны, лидеры договорились о борьбе с распространением химических веществ-прекурсоров фентанила, возобновлении связи между военными на высоком уровне и установлении договоренности, согласно которой один из лидеров может напрямую звонить другому, чтобы решить любые недоразумения.
Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином "очень конструктивными и продуктивными".
Что сказал Байден о Си Цзиньпине
После переговоров с китайским лидером президент США дал пресс-конференцию, во время которой у него спросили, будет ли он и дальше считать Си Цзиньпина диктатором.
"Он диктатор в том смысле, что он руководит коммунистической страной. Китайское правительство полностью отличается от нашего", - ответил Байден.
Напомним, что в июне 2023 года Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором. Тогда МИД Китая выразил протест США.
Встреча Байдена и Си Цзиньпина
Президент США и лидер Китая встретились в рамках прошедшего в Сан-Франциско саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры провели встречу в исторической резиденции Филоли, которая длилась около четырех часов.
Детальнее о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина - в материале РБК-Украина.
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