В Китае назвали залет российских дронов в Польшу "следствием украинского кризиса"
Китай считает, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши - это "побочный эффект кризиса в Украине". Пекин призывает "сохранять спокойствие".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН.
Представитель Китая призвал "все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность". По его мнению, споры должны быть надлежащим образом решены путем диалога и консультаций. Шуан отметил, что нужно предотвращать эскалацию конфликта.
"В нынешней ситуации любое недоразумение или ошибочное суждение углубит дефицит доверия. Любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию конфликта. Любое военное противостояние может вызвать более масштабные беспорядки", - заявил Шуан.
Заместитель постпреда Китая назвал инцидент с дронами РФ в Польше "побочным эффектом украинского кризиса". Он напомнил об "определенном положительном импульсе" в диалоге и переговорах, но по ряду ключевых вопросов позиции сторон остаются "очень отдаленными".
"Китай призывает все стороны придерживаться трех принципов, а именно: не допускать распространения конфликта с поля боя на территорию других стран, не прибегать к эскалации конфликта и не допускать разжигания конфликта ни с одной стороны, а также способствовать деэскалации", - добавил он.
Российские дроны в Польше
Напомним, во время атаки России на Украину ночью 10 сентября дроны залетели в Польшу. Против них применили оружие с самолетов. Это впервые, когда польская авиация сбивала беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны.
Всего в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство страны было нарушено по меньшей мере 19 раз
НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора в связи с вторжением российских дронов в Польшу.