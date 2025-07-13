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Китай обвинил Японию в провокациях между военными самолетами

Фото: Минобороны Китая заявило о провокации японских военных самолетов (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай заявил, что японские ВВС чрезмерно приближаются к китайским самолетам, создавая угрожающие ситуации в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны КНР.

Министерство обороны Китая обнародовало официальное заявление в ответ на протест Японии относительно действий китайских пилотов.

Пекин обвинил японские Воздушные силы самообороны в чрезмерном приближении к китайским военным самолетам во время разведки в зоне идентификации ПВО Восточно-Китайского моря.

Представитель Минобороны КНР Цзян Бинь подчеркнул, что китайские военные в соответствии с законом проверили, идентифицировали и контролировали японские самолеты. По его словам, действия китайских пилотов были законными, профессиональными и стандартизированными.

При этом в Китае заявили, что именно преследование японскими самолетами и кораблями является первопричиной роста рисков для морской и воздушной безопасности обеих стран.

Китай призывает Японию к сотрудничеству для создания стабильной атмосферы для развития двусторонних отношений.

Напомним, в мае истребители перехватили российский Су-24, который выполнял опасные маневры неподалеку от польской границы.

Также самолеты НАТО были подняты в воздух из-за того, что истребитель Су-35 ВС РФ нарушил воздушное пространство Эстонии. Это произошло в районе полуострова Юминда.

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