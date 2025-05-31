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Китай обвинил Макрона в "двойных стандартах" из-за сравнения Украины с Тайванем

Суббота 31 мая 2025 14:45
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Китай обвинил Макрона в "двойных стандартах" из-за сравнения Украины с Тайванем Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай жестко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который провел параллель между вторжением России в Украину и потенциальным захватом Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Пекине заявили, что подобные сравнения - неприемлемы и противоречат принципу "одного Китая".

В речи на форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре Макрон подчеркнул: если мир позволит России безнаказанно забрать часть Украины, то "что может произойти на Тайване?".

В ответ посольство Китая в Сингапуре обнародовало официальное сообщение, где обвинения назвали "двойными стандартами" и заявили, что ситуация в Украине и Тайване "имеют совершенно разный характер".

"Эти два дела имеют разный характер и вообще нельзя сравнивать", - говорится в заметке, отмечая, что Тайвань является полностью внутренним делом Китая.

Несмотря на отсутствие прямого упоминания Макрона, в публикации размещено его фото с выступления.

"Если кто-то пытается осудить "двойные стандарты" с помощью двойных стандартов, единственный результат, который мы можем получить, - это все еще двойные стандарты", - говорится в сообщении.

В этом году Китай не отправил на форум министра обороны, как обычно, а ограничился делегацией военных ученых.

В свою очередь, США отметили, что Пекин остается "неизбежной угрозой", а попытка вторжения в Тайвань будет иметь "разрушительные последствия для всего мира".

По словам восточноазиатских дипломатов, опасения относительно "эффекта домино" после возможной победы России звучали не только публично, но и в кулуарных разговорах.

Китай усиливает давление на Тайвань

Хотя полномасштабный конфликт не выглядит неизбежным, Китай усиливает давление на Тайвань. С начала срока президента Лая Цзин-де количество китайских самолетов, пересекающих срединную линию, резко возросло.

В ответ Тайвань заявил о повышении оборонных расходов до 3% ВВП и намерении не полагаться на "добрую волю" извне.

Китай повысил свои возможности для нанесения внезапного удара по Тайваню, усилив авиационные и ракетные силы.

Financial Times сообщил со ссылкой на тайваньских и американских чиновников, что китайские военно-воздушные и ракетные подразделения настолько усовершенствованы, что могут "в любой момент перейти от мирного времени к военным действиям".

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