Китай обвинил Макрона в "двойных стандартах" из-за сравнения Украины с Тайванем

Китай жестко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который провел параллель между вторжением России в Украину и потенциальным захватом Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Пекине заявили, что подобные сравнения - неприемлемы и противоречат принципу "одного Китая".

В речи на форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре Макрон подчеркнул: если мир позволит России безнаказанно забрать часть Украины, то "что может произойти на Тайване?".

В ответ посольство Китая в Сингапуре обнародовало официальное сообщение, где обвинения назвали "двойными стандартами" и заявили, что ситуация в Украине и Тайване "имеют совершенно разный характер".

"Эти два дела имеют разный характер и вообще нельзя сравнивать", - говорится в заметке, отмечая, что Тайвань является полностью внутренним делом Китая.

Несмотря на отсутствие прямого упоминания Макрона, в публикации размещено его фото с выступления.

"Если кто-то пытается осудить "двойные стандарты" с помощью двойных стандартов, единственный результат, который мы можем получить, - это все еще двойные стандарты", - говорится в сообщении.

В этом году Китай не отправил на форум министра обороны, как обычно, а ограничился делегацией военных ученых.

В свою очередь, США отметили, что Пекин остается "неизбежной угрозой", а попытка вторжения в Тайвань будет иметь "разрушительные последствия для всего мира".

По словам восточноазиатских дипломатов, опасения относительно "эффекта домино" после возможной победы России звучали не только публично, но и в кулуарных разговорах.