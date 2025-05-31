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Китай звинуватив Макрона у "подвійних стандартах" через порівняння України з Тайванем

Субота 31 травня 2025 14:45
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Китай звинуватив Макрона у "подвійних стандартах" через порівняння України з Тайванем Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай жорстко розкритикував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який провів паралель між вторгненням Росії в Україну та потенційним захопленням Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Пекіні заявили, що подібні порівняння - неприйнятні і суперечать принципу "одного Китаю".

У промові на безпековому форумі "Шангрі-Ла" в Сінгапурі Макрон наголосив: якщо світ дозволить Росії безкарно забрати частину України, то "що може статися на Тайвані?".

У відповідь посольство Китаю в Сінгапурі оприлюднило офіційний допис, де звинувачення назвали "подвійними стандартами" і заявили, що ситуація в Україні та Тайвані "мають зовсім різний характер".

"Ці дві справи мають різний характер і взагалі не можна порівнювати", - йдеться у дописі, зазначаючи, що Тайвань є повністю внутрішньою справою Китаю.

Попри відсутність прямої згадки Макрона, в публікації розміщене його фото з виступу.

"Якщо хтось намагається засудити "подвійні стандарти" за допомогою подвійних стандартів, єдиний результат, який ми можемо отримати, – це все ще подвійні стандарти", - йдеться в повідомленні.

Цьогоріч Китай не відправив на форум міністра оборони, як зазвичай, а обмежився делегацією військових науковців.

У свою чергу, США наголосили, що Пекін залишається "неминучою загрозою", а спроба вторгнення до Тайваню матиме "руйнівні наслідки для всього світу".

За словами східноазійських дипломатів, побоювання щодо "ефекту доміно" після можливої перемоги Росії звучали не лише публічно, а й у кулуарних розмовах.

Китай посилює тиск на Тайвань

Хоча повномасштабний конфлікт не виглядає неминучим, Китай посилює тиск на Тайвань. З початку терміну президента Лая Цзін-де кількість китайських літаків, що перетинають серединну лінію, різко зросла.

У відповідь Тайвань заявив про підвищення оборонних витрат до 3% ВВП і намір не покладатися на "добру волю" ззовні.

Китай підвищив свої можливості для нанесення раптового удару по Тайваню, посиливши авіаційні та ракетні сили.

Financial Times повідомив із посиланням на тайваньських і американських чиновників, що китайські військово-повітряні та ракетні підрозділи настільки вдосконалені, що можуть "в будь-який момент перейти від мирного часу до воєнних дій".

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