Сигнал Пекину: Тайвань провел первые боевые испытания HIMARS

Тайвань провел первые боевые испытания американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Это стало важным шагом к укреплению обороны острова в условиях угрозы вторжения со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Тайваньские военные запустили десятки испытательных ракет в зону отчуждения в Тихом океане, впервые продемонстрировав свои системы HIMARS публике после их поставки в октябре.

Платформа может быть оснащена ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 300 километров - далеко за пределами юго-восточного побережья Китая, что значительно повышает ударные возможности Тайваня как по дальности, так и по точности.

Изменение позиции США

Ранее Вашингтон избегал поставок Тайваню наступательного оружия. Однако администрация Дональда Трампа в его первый срок одобрила сделку, что стало поворотным моментом в политике США.

Эта система сыграла ключевую роль в обороне Украины, и теперь Вашингтон демонстрирует готовность укреплять оборонный потенциал Тайваня.

Китай усиливает давление

Хотя полномасштабный конфликт не выглядит неизбежным, Китай усиливает давление на Тайвань. С начала срока президента Лая Цзин-дэ число китайских самолетов, пересекающих срединную линию, резко выросло.

В ответ Тайвань заявил о повышении оборонных расходов до 3% ВВП и намерении не полагаться на "добрую волю" извне.

Технические проблемы и поддержка США

Во время испытаний возникли сбои, связанные с аномалией сигнала. Американские специалисты помогли устранить проблему.

На полигон в провинции Пиндун прибыла команда Lockheed Martin - производителя HIMARS, чтобы оказать техническую поддержку.

HIMARS дополняет арсенал Тайваня

Системы HIMARS могут запускать ракеты с дальностью 70 км, перекрывая пробел между старыми тайваньскими снарядами и стратегическими целями.

Аналитики подчеркивают, что это критически важно для противодействия современной тактике Китая.

Преимущества и вызовы

Эксперт Чие Чун отметил, что мобильность HIMARS делает их эффективными при отражении десанта. Однако увеличенная дальность требует координации с союзниками и другими родами войск.

Это требует улучшения информационных систем и межвидового взаимодействия в армии Тайваня.

Политический сигнал Пекину

Хотя HIMARS не решает всех проблем, запуск ракет послал Китаю мощный политический сигнал. Система может сдерживать Пекин возможностью ударов по инфраструктуре.

Тем не менее, Тайваню по-прежнему необходимо расширять арсенал, считает Джек Чен из Formosa Defense Vision.

Будущие поставки и учения

Первая партия из 11 HIMARS уже на Тайване. Вторая - с 18 пусковыми установками и сотнями ракет - ожидается в 2026 году.

В июле Тайвань проведет расширенные военные учения Хань Куан - в этом году они продлятся 10 дней вместо пяти.