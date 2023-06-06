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Совбез ООН собрался через подрыв россиянами Каховской ГЭС: трансляция

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Вторник 06 июня 2023 23:18
Совбез ООН собрался через подрыв россиянами Каховской ГЭС: трансляция Фото: Совбез ООН собрался в связи с подрывом Каховской ГЭС (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Совет Безопасности ООН во вторник, 6 июня, проводит заседание по запросу Украины в связи с подрывом Россией Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

Ранее представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Совет Безопасности ООН соберется сегодня по запросу Украины, направленному председательству ОАЭ в СБ ООН, для обсуждения подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, которую заминировали еще в прошлом году. Из-за этого около 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления.

При этом в ООН на фоне такого теракта оккупанты напомнили о Дне русского языка. Подобная затея вызвала много критики в адрес Организации. Однако в МИД Украины заявляли о намерении созвать срочное заседание Совет Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Позже постпред России в ООН Василий Небензя цинично заявил о том, что Россия также созовет заседание Совбеза ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

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