Кислица в ООН объяснил, что стоит за подрывом Каховской ГЭС. РФ использовала привычную тактику
Оккупанты, подорвав Каховскую ГЭС, признали, что не могут контролировать захваченную часть Херсонской области. При этом, совершая техногенную катастрофу, они использовали уже привычную для себя тактику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы в Facebook.
Привычная тактика
По мнению Кислицы, применяя тактику выжженной земли, или в данном случае тактику затопления, российские оккупанты признают, что "захваченная территория им не принадлежит, и они не способны удержать эти земли".
"Мы уже наблюдали ту же технику - обвинять жертву в своих преступлениях. И было мало шансов, что страна, отчаянно отрицающая свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, Запорожской АЭС, признает ответственность за сегодняшнюю техногенную катастрофу", - уточнил он.
По его словам, взрыв дамбы Каховской ГЭС - акт экологического и техногенного терроризма, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, и еще один пример геноцида России против украинцев.
"Это ответ Кремля странам, призывающим к мирным переговорам с РФ. Россия только что подтвердила своими действиями, что ее совсем не интересует деэскалация или мир. Ее нужно остановить и обезвредить, а не успокаивать", - сказал Кислица.
Готовились заранее
Он также напомнил, что Россия уже больше года оккупирует плотину и всю Каховскую ГЭС.
"Физически ее невозможно взорвать как-то снаружи обстрелами. Ее заминировали российские оккупанты. И они ее взорвали", - заверил представитель Украины в ООН.
В подтверждение своих слов, он добавил, что за неделю до взрыва Каховской ГЭС 30 мая правительство РФ приняло решение, что не будут проводиться технические расследования аварий на опасных производственных объектах и гидравлических объектах, произошедших в результате военных действий, диверсий или актов терроризма.
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В зоне затопления оказались около 80 населенных пунктов, где находятся около 16 тысяч людей. Каховская ГЭС полностью уничтожена. Ее подрыв РФ совершила дистанционного и готовили его заранее.
По данным NBC News, США располагают разведывательными данными, которые подтверждают, что Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Президент США Джо Байден заявил, что США помогут Украине.
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