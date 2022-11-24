Китай снова призвал к мирным переговорам между Украиной и РФ

Постоянный представитель Китая при ООН Генг Шуанг на заседании Совета безопасности снова призвал к мирным переговорам между Украиной и Российской Федерации.

Сообщается, что посол выразил обеспокоенность постоянными атаками на гражданские объекты и неуклонному росту числа жертв среди гражданского населения Украины.

"В конфликте и на войне нет победителя, и диалог и переговоры - единственный путь вперед", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Китай призывает стороны проявлять сдержанность, избегать действий, обостряющих конфронтацию, и не допускать выхода ситуации из-под контроля. А международное сообщество должно сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине восстановить ее поврежденную энергетическую инфраструктуру и должным образом пережить эту зиму.