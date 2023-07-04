Китай уменьшит экспорт материалов для производства микросхем

Решение по управлению экспортом редких элементов, которые Пекин классифицирует как стратегические, происходит в то время как Вашингтон обдумывает новые ограничения на поставку высокотехнологичных микрочипов в Китай.

Ограничения экспорта будут распространяться на восемь продуктов, связанных с галлием: антимонид, арсенид, металлический галлий, нитрид, оксид, фосфид, селенид и арсенид индия-галлия.

Они также будут касаться шести германиевых продуктов: диоксида германия, эпитаксиальной подложки для роста германия, слитка германия, металлического германия, тетрахлорида германия и фосфида цинка-германия.

Министерство торговли Китая заявило, что экспортерам нужно будет пройти процедуры для получения экспортных лицензий, а все, кто экспортирует эту продукцию без разрешения, а также те, кто экспортирует сверх разрешенных объемов, будут наказаны.

Ограничения по китайским микросхемам

Соединенные Штаты Америки и Нидерланды намерены ввести новые ограничения, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.

Также США намерены ввести запрет на экспорт оборудования по ряду предприятий, включая завод, которым крупнейший китайский производитель микросхем. Эти шаги направлены на то, чтобы предотвратить использование технологий США и ЕС для укрепления оборонной промышленности Китая.