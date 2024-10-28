Китай жестко отреагировал на военную помощь США для Тайваня

Китайские самолеты и корабли провели боевое патрулирование вблизи Тайваня. Это стало ответом Пекина на продажу США крупной партии оружия Тайбэю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства обороны Тайваня, китайские военные самолеты и корабли совершили очередное "боевое патрулирование" возле острова после того, как Пекин пригрозил принять контрмеры в ответ на пакет продажи оружия Соединенными Штатами на сумму 2 млрд долларов.

Начиная с утра воскресенья, тайваньские военные обнаружили 19 китайских военных самолетов, в том числе истребители Су-30, осуществляющих "совместное патрулирование боевой готовности" вокруг Тайваня вместе с китайскими военными кораблями.

Китайские самолеты пролетели в воздушном пространстве на севере, центре, юго-западе и востоке острова. Военные Тайваня были отправлены для наблюдения за ними.

Китай проводит такие патрулирования вокруг острова несколько раз в месяц. Однако это произошло впервые после того, как в этом месяце Пекин провел новый раунд полномасштабных военных учений возле острова.