Китай жестко отреагировал на военную помощь США для Тайваня
Китайские самолеты и корабли провели боевое патрулирование вблизи Тайваня. Это стало ответом Пекина на продажу США крупной партии оружия Тайбэю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным Министерства обороны Тайваня, китайские военные самолеты и корабли совершили очередное "боевое патрулирование" возле острова после того, как Пекин пригрозил принять контрмеры в ответ на пакет продажи оружия Соединенными Штатами на сумму 2 млрд долларов.
Начиная с утра воскресенья, тайваньские военные обнаружили 19 китайских военных самолетов, в том числе истребители Су-30, осуществляющих "совместное патрулирование боевой готовности" вокруг Тайваня вместе с китайскими военными кораблями.
Китайские самолеты пролетели в воздушном пространстве на севере, центре, юго-западе и востоке острова. Военные Тайваня были отправлены для наблюдения за ними.
Китай проводит такие патрулирования вокруг острова несколько раз в месяц. Однако это произошло впервые после того, как в этом месяце Пекин провел новый раунд полномасштабных военных учений возле острова.
Контракт на продажу оружия
В пятницу, 25 октября, США утвердили пакет поставок оружия Тайваню на 2 млрд долларов. В него, в частности, вошла отправка усовершенствованной системы ПВО Nasams, прошедшей испытания в Украине.
Правительство Тайваня приветствовало 17-й по счету пакет военной помощи за период правления Джо Байдена.
"Перед лицом угроз со стороны Китая, Тайвань обязан защищать свою родину и будет продолжать демонстрировать свою решимость защищать себя", - заявило в субботу министерство иностранных дел Тайваня, реагируя на продажу оружия.
МИД Китая решительно осудило последнюю продажу оружия США и направило "торжественные ноты" Вашингтону.
Пекин призывает США немедленно прекратить вооружение Тайваня и прекратить свои опасные шаги, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, добавили в ведомстве.
За последние пять лет Китай активизировал свою военную деятельность вокруг демократически управляемого Тайваня, правительство которого отвергает претензии Пекина на суверенитет.
Соединенные Штаты обязаны по закону предоставить Тайваню, на который претендует Китай, средства защиты. Даже несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, что вызывает постоянный гнев Пекина.
Ранее президент Китая Си Цзиньпин призвал армию форсировать подготовку к войне, не уточнив против кого она может быть направлена.
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