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Китай обещает "контрмеры" за продажу США оружия Тайваню

Воскресенье 27 октября 2024 06:20
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Китай обещает "контрмеры" за продажу США оружия Тайваню Фото: флаг Китая и полицейский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу США одобрили пакет поставок оружия Тайваню на 2 млрд долларов. Китай в ответ обещает принять "контрмеры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в китайском МИД Китая заявили, что решительно осуждают и выступают против продажи оружия. В ведомстве добавили, что Китай призывает США немедленно прекратить вооружать Тайвань, а также те опасные действия, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.

"Китай примет решительные контрмеры и примет все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - говорится в сообщении без подробностей.

Reuters добавило, что за последние 5 лет Китай активизировал свою военную деятельность вокруг Тайваня, в том числе организовав новый раунд военных учений в начале октября.

Что предшествовало

Напомним, в пятницу США одобрили потенциальный пакет поставок оружия Тайваню на 2 млрд долларов. В том числе, он включает первую отправку на остров усовершенствованной системы ПВО, которая прошла боевые испытания в Украине. Речь идет об ЗРК NASAMS.

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