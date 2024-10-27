Китай обещает "контрмеры" за продажу США оружия Тайваню

В пятницу США одобрили пакет поставок оружия Тайваню на 2 млрд долларов. Китай в ответ обещает принять "контрмеры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, в китайском МИД Китая заявили, что решительно осуждают и выступают против продажи оружия. В ведомстве добавили, что Китай призывает США немедленно прекратить вооружать Тайвань, а также те опасные действия, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.

"Китай примет решительные контрмеры и примет все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - говорится в сообщении без подробностей.

Reuters добавило, что за последние 5 лет Китай активизировал свою военную деятельность вокруг Тайваня, в том числе организовав новый раунд военных учений в начале октября.