США поставят Тайваню оружие на два миллиарда долларов и систему, испытанную в Украине

США одобрили потенциальный пакет поставок оружия Тайваню на 2 млрд долларов. В том числе первую отправку на остров усовершенствованной системы ПВО, прошедшей боевые испытания в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство пишет, что Соединенные Штаты обязаны по закону предоставить Тайваню, на который претендует Китай, средства для самозащиты, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, что вызывает постоянный гнев Пекина.

В настоящее время Китай усиливает военное давление на Тайвань, в том числе проведя на прошлой неделе новый раунд военных учений вокруг острова. Это уже второй раз с тех пор, как Лай Цинда вступил в должность президента Тайваня в мае 2024 года.

В Пентагоне заявили, что новая продажа включает ракетные и радиолокационные системы на сумму 1,16 млрд долларов. Основным подрядчиком по ракетной системе станет RTX Corp.

"Предлагаемая продажа отвечает национальным, экономическим и оборонным интересам США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и надежной обороноспособности", - говорится в заявлении.

Пентагон подчеркнул, что продажа поможет повысить безопасность получателя и будет способствовать "поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".

Продажа ракетных систем предусматривает поставку трех систем ПВО средней дальности NASAMS, включая усовершенствованные ракеты AMRAAM увеличенной дальности класса "земля-воздух".

Reuters пишет, что система NASAMS прошла боевые испытания в Украине и представляет собой значительное увеличение возможностей ПВО, которые Соединенные Штаты экспортируют на Тайвань в связи с ростом спроса на систему.

Источник в правительстве США сообщил агентству на условиях анонимности, что NASAMS - это новое оружие для Тайваня, поскольку в настоящее время только Австралия и Индонезия эксплуатируют его в регионе.

Минобороны Тайваня приветствовало это заявление, отметив "проверенное" использование NASAMS в Украине и заявив, что это поможет Тайваню в обеспечении противовоздушной обороны в условиях частых военных маневров Китая.

Армия Тайваня тем временем наращивает вооружение, чтобы лучше противостоять любой атаке со стороны Китая, включая собственных подводных лодок для защиты жизненно важных морских линий снабжения.

Как пишет издание, Китай считает Лая Цинда "сепаратистом* и отвергает его неоднократные призывы к переговорам. Лай же отвергает претензии Пекина на суверенитет, утверждая, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

В субботу китайское правительство продолжило свои нападки на тайваньского президента, осудив его комментарии, сделанные в пятницу на чувствительном прифронтовом острове, о том, что никакая "внешняя сила" не может изменить будущее Тайваня.

"У "независимости Тайваня" не может быть будущего. Будущее Тайваня - в полном воссоединении родины", - говорится в заявлении китайского Управления по делам Тайваня.