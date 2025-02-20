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Трамп заявил о возможности торговой сделки с Китаем

Четверг 20 февраля 2025 06:18
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Трамп заявил о возможности торговой сделки с Китаем Фото: Китай в ответ на тарифы Трампа принял свои меры (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения нового торгового соглашения с Китаем. Таким образом он дал сигнал о готовности предотвратить торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Это возможно, это возможно", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он заключать новую сделку с Китаем.

Президент США не описал параметры потенциальной сделки, но в то же время, Bloomberg пишет, что любая сделка столкнется со значительными препятствиями, некоторые из которых создал сам глава Белогом Дома.

В частности, Трамп усилил давление на Китай, введя дополнительный 10% тариф на весь импорт из страны в качестве наказания за, по его словам, нечестную торговую практику и неспособность остановить поток фентанила в США.

Напомним, что в Китае вступили в силу новые экономические меры против США. Таким образом китайские власти отреагировали на повышение пошлин Дональдом Трампом.

Ранее он ввел дополнительные 10% пошлины на товары из Китая, а в ответ Госсовет Китая пересмотрел тарифы на импорт полезных ископаемых, сельскохозяйственной техники, а также автомобилей с двигателями более 2,5 литра.

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