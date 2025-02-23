Трамп требует от Мексики введения тарифов на китайские товары
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила мексиканским чиновникам, что они должны ввести собственные пошлины на китайский импорт. Таким образом Мексика сможет избежать тарифов, которыми угрожает Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Данное сообщение было передано на встрече с мексиканской делегацией в Вашингтоне, где присутствовали, в частности, министры торговли США и Мексики Говард Лутник и Марсело Эбрард.
Bloomberg отмечает, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум активизировала борьбу с дешевым импортом из Китая, чтобы поддержать отечественную промышленность, а также успокоить администрацию Трампа.
Однако Мексика не взяла на себя никаких обязательств по Китаю во время встречи, которая завершилась договоренностью о создании рабочей группы для продолжения изучения торговых и тарифных вопросов.
Эбрард заявил, что встреча в Вашингтоне стала началом "конструктивного диалога, и совместная работа начнется в понедельник".
Напомним, ранее Трамп заявлял о том, что через Мексику и Канаду на американскую территорию попадает фентанил.
Из-за этого американский лидер решил ввести 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады. Однако, 4 февраля, он подписал указ о приостановлении этих мер, как в отношении Мексики, так и Канады, когда поговорил с высокопоставленными представителями этих стран и они взяли на себя ряд обстоятельств.
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