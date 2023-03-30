Китай заявил о намерении усиливать сотрудничество с российской армией

По его словам, Россия и Китай будут работать над введением глобальных инициатив в сфере безопасности.

Кроме того, Кэфэй заявил, что "две страны будут углублять военное доверие и совместно защищать международную справедливость". Он отметил, что РФ и Китай организуют совместные военные учения, а также совместное морское и воздушное патрулирование.

Напомним, 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Однако аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином не добился желаемого партнерства.

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