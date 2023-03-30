Китай заявив про намір посилювати співпрацю з російською армією

За його словами, Росія та Китай будуть працювати над впровадженням глобальних ініціатив у сфері безпеки.

Крім того, Кефей заявив, що "дві країни будуть поглиблювати військову довіру та спільно захищати міжнародну справедливість". Він зазначив, що РФ та Китай організують спільні військові навчання, а також спільне морське та повітряне патрулювання.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Проте аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін на переговорах з китайським лідером Сі Цзіньпіном не досяг бажаного партнерства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.