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Китай завершив військові навчання біля Тайваню і анонсував регулярні патрулі

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Середа 10 серпня 2022 18:20
Китай завершив військові навчання біля Тайваню і анонсував регулярні патрулі Фото: Китай завершив військові навчання біля Тайваню та анонсував регулярні патрулі (chinamil.com.cn)
Автор: Іван Носальський

Військові навчання китайської армії, які були розпочаті після візиту спікера Палати представників США на Тайвань, завершилися. КНР планує проводити біля острова регулярні патрулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Східного театру військових дій Китаю Ши І, яку наводить Bloomberg.

За його словами, Китай нібито успішно виконав всі завдання під час навчань, які почалися минулого тижня.

У той же час Народно-визвольна армія Китаю планує "регулярно організовувати патрулювання в Тайванській протоці". За словами Ши, дії Китаю будуть ґрунтуватися на ситуації навколо умовної лінії розмежування з Тайванем.

При цьому, за інформацією Bloomberg, станом на середу торгові судна, які слідують в порти Тайваню, вже відновили рух за раніше запланованими маршрутами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 серпня армія Китаю почала навчання в трьох акваторіях навколо Тайваню.

В ході тренувань Китайські солдати задіяли сучасну зброю, зокрема гіперзвукові ракети DF-17, які здатні нести ядерний заряд.

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Китай Тайвань Військові навчання
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