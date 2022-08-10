Китай завершив військові навчання біля Тайваню і анонсував регулярні патрулі

Військові навчання китайської армії, які були розпочаті після візиту спікера Палати представників США на Тайвань, завершилися. КНР планує проводити біля острова регулярні патрулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Східного театру військових дій Китаю Ши І, яку наводить Bloomberg .

За його словами, Китай нібито успішно виконав всі завдання під час навчань, які почалися минулого тижня.

У той же час Народно-визвольна армія Китаю планує "регулярно організовувати патрулювання в Тайванській протоці". За словами Ши, дії Китаю будуть ґрунтуватися на ситуації навколо умовної лінії розмежування з Тайванем.

При цьому, за інформацією Bloomberg, станом на середу торгові судна, які слідують в порти Тайваню, вже відновили рух за раніше запланованими маршрутами.