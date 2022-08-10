Китай завершил военные учения возле Тайваня и анонсировал регулярные патрули

Военные учения китайской армии, которые были начаты после визита спикера Палаты представителей США на Тайвань, завершились. КНР планирует проводить возле острова регулярные патрулирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Командования Восточного театра военных действий Китая Ши И, которое приводит Bloomberg .

По его словам, Китай якобы успешно выполнил все задачи во время учений, которые начались на прошлой неделе.

В то же время Народно-освободительная армия Китая планирует "регулярно организовывать патрулирование в Тайваньском проливе". По словам Ши, действия Китая будут основываться на ситуации вокруг условной линии разграничения с Тайванем.

При этом, по информации Bloomberg, по состоянию на среду торговые суда, которые следуют в порты Тайваня, уже возобновили движение по ранее запланированным маршрутам.