ua en ru
Пн, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мелони встретилась с Си Цзиньпином: говорили и о войне в Украине

Понедельник 29 июля 2024 20:45
UA EN RU
Мелони встретилась с Си Цзиньпином: говорили и о войне в Украине Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони и лидер Китая Си Цзиньпин (governo.it)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, находясь с рабочим визитом в Китае, в понедельник, 29 июля, провела переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Среди тем - война России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Италии.

Как отметили в итальянском правительстве, Мелони и Си Цзиньпин "поделились положительным развитием отношений между Италией и Китаем и подчеркнули важность сбалансированного, взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии".

Также они обсудили "приоритетные вопросы международной повестки дня - от войны в Украине до рисков дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке".

Во время встречи Мелони подчеркнула, что в мире растет напряженность, и "Китай неизбежно является очень важным собеседником для того, чтобы справиться со всеми этими событиями", и призвала совместно обсудить, "как обеспечить стабильность и мир".

Она также отметила, что Италия может играть важную роль в отношениях Китая с Европейским Союзом, "пытаясь создать максимально сбалансированные торговые отношения".

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла с визитом в Китай. Ее цель - стабилизировать связи с Пекином перед президентскими выборами в США.

Визит продлится с 27 по 31 июля. Мелони запланировала встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Китай Си Цзиньпинь Война в Украине
NEWS
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
DAILY
Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии