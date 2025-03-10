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Китай запустил испытательный спутник для коммуникационных технологий

Понедельник 10 марта 2025 09:25
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Китай запустил испытательный спутник для коммуникационных технологий Фото: Китай запустил испытательный спутник (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай успешно запустил новый испытательный спутник для коммуникационных технологий с космодрома Сичан. Аппарат вывели на орбиту ракетой Long March-3B.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily.

10 марта 2025 года Китай осуществил успешный запуск нового испытательного спутника для коммуникационных технологий.

Старт состоялся из центра запуска спутников Сичан в провинции Сычуань в 1:17 по пекинскому времени. Спутник был выведен на запланированную орбиту ракетой-носителем Long March-3B "Чанчжэн-3Б".

В стартовом центре подтвердили успешность миссии, отметив, что спутник будет использоваться для тестирования многодиапазонных и высокоскоростных технологий связи.

Это уже 562-я миссия в истории использования ракет серии Long March.

Напомним, что 29 апреля 2021 года Китай осуществил запуск ракеты-носителя с основным модулем будущей орбитальной станции. Однако в Пентагоне возникли опасения, что крупные обломки ракеты могут упасть на Землю и вызвать разрушения.

Ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В") вышла из-под контроля, и ее падение было непредсказуемым.

По данным Космического командования США, точное место падения ракеты было неизвестно. В Пентагоне следили за ее траекторией.

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