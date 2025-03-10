Китай запустил испытательный спутник для коммуникационных технологий

Китай успешно запустил новый испытательный спутник для коммуникационных технологий с космодрома Сичан. Аппарат вывели на орбиту ракетой Long March-3B.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily .

10 марта 2025 года Китай осуществил успешный запуск нового испытательного спутника для коммуникационных технологий.

Старт состоялся из центра запуска спутников Сичан в провинции Сычуань в 1:17 по пекинскому времени. Спутник был выведен на запланированную орбиту ракетой-носителем Long March-3B "Чанчжэн-3Б".

В стартовом центре подтвердили успешность миссии, отметив, что спутник будет использоваться для тестирования многодиапазонных и высокоскоростных технологий связи.

Это уже 562-я миссия в истории использования ракет серии Long March.