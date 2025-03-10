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Китай запустив випробувальний супутник для комунікаційних технологій

Понеділок 10 березня 2025 09:25
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Китай запустив випробувальний супутник для комунікаційних технологій Фото: Китай запустив випробувальний супутник (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай успішно запустив новий випробувальний супутник для комунікаційних технологій із космодрому Січан. Апарат вивели на орбіту ракетою Long March-3B.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Daily.

10 березня 2025 року Китай здійснив успішний запуск нового випробувального супутника для комунікаційних технологій.

Старт відбувся з центру запуску супутників Січан у провінції Сичуань о 1:17 за пекінським часом. Супутник був виведений на заплановану орбіту ракетою-носієм Long March-3B "Чанчжен-3Б".

У стартовому центрі підтвердили успішність місії, зазначивши, що супутник використовуватиметься для тестування багатодіапазонних і високошвидкісних технологій зв'язку.

Це вже 562-га місія в історії використання ракет серії Long March.

Нагадаємо, що 29 квітня 2021 року Китай здійснив запуск ракети-носія з основним модулем майбутньої орбітальної станції. Однак у Пентагоні виникли побоювання, що великі уламки ракети можуть впасти на Землю та спричинити руйнування.

Ракета-носій Long March 5B ("Чанчжен-5В") вийшла з-під контролю, і її падіння було непередбачуваним.

За даними Космічного командування США, точне місце падіння ракети було невідоме. У Пентагоні стежили за її траєкторією.

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