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Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5"

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Китай, Суббота 12 ноября 2022 16:59
Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" Фото: Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китай сегодня утром, 12 ноября, запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" для доставки грузов на космическую станцию "Тяньгун", строительство которой, как ожидается, будет завершено в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа .

"Ракета-носитель CZ-7 Y6 (Long March-7 Y6 или "Великий поход-7 Y6") с "Тяньчжоу-5" на борту стартовала в 10:03 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан на побережье южно-китайской островной провинции Хайнань ", - сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

"Тяньчжоу-5" отделился от ракеты-носителя и достиг определенной орбиты примерно через 10 минут после старта. Его солнечные панели развернулись и начали работать.

Канцелярия объявила запуск успешным. Далее по плану грузовой корабль направится к космической станции и состыкуется с ней.

Запуск "Тяньчжоу-5" стал пятым из шести запланированных Китаем на 2022 год для завершения основного этапа строительства станции. Перед прибытием корабля станция увеличилась до трех модулей и на ней продолжает работу экипаж корабля "Шэньчжоу-14". Ожидается, что "Шэньчжоу-14" улетит на станцию чуть позже, в декабре 2022 года.

Китай запустил грузовой космический корабль &quot;Тяньчжоу-5&quot;

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 7 ноября, с летной базы NASA в США была запущена ракета-носитель "Антарес" компании Northrop Grumman, которая вывела на орбиту грузовой космический корабль Cygnus.

Также раньше мы писали, что космическая компания SpaceX вывела в космос коммуникационный спутник Hotbird 13G компании Eutelsat. Ракета стартовала с космодрома во Флориде.

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