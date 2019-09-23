Китай запустив два нових супутника

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З допомогою ракети-носія "Чанчжен-3В" супутники були виведені на орбіту

У понеділок вранці, 23 вересня,з космодрому Сичан в провінції Сичуань на південному заході Китаю був успішно проведений запуск двох нових супутників навігаційної супутникової системи "Бэйдоу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Як повідомляється, з допомогою ракети-носія "Чанчжен-3В" два супутники були виведені на орбіту. Це 47 і 48 супутники навігаційної системи "Бэйдоу".

Нові супутники і ракета-носій розробили Китайська академія космічних технологій (CAST) і Китайський дослідний інститут ракетної техніки, які працюють при Китайської корпорації аерокосмічної науки і технологій (CASC).

Після випробувань на орбіті нові супутники приєднаються до роботи вже знаходяться на орбіті супутників системи "Бэйдоу" для підвищення її точності позиціонування.

Наголошується, що Китай планує завершити створення глобальної мережі навігаційної супутникової системи "Бэйдоу" до 2020 року. Цей запуск став 312 за рахунком для ракет-носіїв серії "Чанчжен".

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Євросоюз створить новий Генеральний директорат з питань оборони, промисловості і космосу для допомоги у фінансуванні, розвитку і розгортання збройних сил. Директорат буде будуватися на військовому пакт ЄС, який був підписаний в кінці 2017 року.

Раніше спроба посадити індійську автоматичну міжпланетну станцію "Чандраян-2" на Місяць завершився невдачею. Під час зближення з супутником Землі зв'язок зі станцією обірвалася.