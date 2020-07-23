Китай запустив першу місію на Марс

Сьогодні, 23 липня, Китайська Народна Республіка успішно відправила свій перший зонд на Марс. Запуск було здійснено з космодрому Веньчан, який розташований на узбережжі южнокитайської провінції Хайнань.

Про це повідомляє The New York Times

Як повідомляється, марсіанський зонд був випущений за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5". Цю ракету доставили на стартовий майданчик космодрому Веньчан у липні.

Фото: запуск марсіанського зонду (sb.by)

Раніше стало відомо про те, що в КНР завершили перетворення двох ретрансляційних супутників для підготовки їх до виконання нових завдань, пов'язаних з першою китайською місією на Марс "Тяньвень-1".

Нагадаємо, в понеділок, 20 липня, Об'єднані Арабські Емірати подали космічний зонд до Марса і стали першою арабською державою, яка це зробила.

Також РБК-Україна повідомляло, що NASA планує запуск космічного корабля на Марс з марсоходом "Perseverance".

Додамо, що космічний корабель SpaceX Crew Dragon і його екіпаж повернеться на Землю попередньо 2 серпня.