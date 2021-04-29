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Китай запустив основний модуль національної космічної станції

Автор: Артур Родивилов

Ракета-носій "Чанчжен-5B" ("Великий похід-5B", CZ-5) з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції була запущена у четвер, 29 квітня. Запуск був здійснений з космодрому "Веньчан" на острові Хайнань.

Трансляція велася центральним телебаченням КНР і YouTube.

Основний модуль станції, який отримав назву "Тяньхе", довжиною 16,6 метра і максимальним діаметром 4,2 метра - зараз найбільший створений в Китаї космічний апарат.

Тут будуть розташовуватися центр контролю і управління і основний житловий простір для екіпажу (близько 50 кубічних метрів), також тут будуть проводити деякі наукові і технологічні експерименти.

Китайська орбітальна станція отримала назву "Тяньгун" ("небесний палац).

Нагадаємо, SpaceX 7 квітня здійснила запуск ракети-носія Falcon 9. Ракета вивела на орбіту Землі чергову партію інтернет-супутників Starlink. Починаючи з травня 2019 року SpaceX провела вже 24 запуски супутників Starlink. Зараз на орбіті знаходяться 1443 космічних апаратів.

Попередній запуск інтернет-супутників Starlink відбувся 24 березня. Тоді ракета компанії SpaceX вивела на орбіту 60 апаратів.

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