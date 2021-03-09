ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Китай запустив COVID-паспорти для подорожей

Новость на русском → Китай, Вівторок 09 березня 2021 10:15
Китай запустив COVID-паспорти для подорожей Ілюстративне фото (news.sky.com)
Автор: Андрій Василюк

Китай запустив цифровий сертифікат щеплення від COVID-19 для своїх громадян, які планують закордонні поїздки . Таким чином країна долучилася до інших країн, які розробили подібні документи для відновлення своєї економіки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Департамент консульських справ при міністерстві закордонних справ Китаю.

У сертифікаті буде вказана інформація про щеплення від COVID-19 та результати тестів на коронавірус.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив у неділю, що метою сертифіката є досягнення взаємної перевірки країнами інформації про тестування та вакцинацію задля сприяння безпечній та упорядкованій взаємодії людей.

Наразі поки незрозуміло, з якими країнами Пекін веде перемовини щодо прийняття таких сертифікатів.

Китай ще не оголосив про пом'якшення карантинних обмежень для людей, які прибувають до Китаю та щеплені проти COVID-19. Після приїзду до країни громадяни повинні проходити обсервацію, оскільки, як заявив у лютому представник Національної комісії охорони здоров’я Китаю, не виключено, що щеплені люди все ще можуть бути заражені вірусом.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує розробити і запровадити паспорт вакцинації від коронавірусу до літа. Це може дати можливість відновити туристичні поїздки в літній сезон.

Однак Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що паспорти вакцинації від COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок. Оскільки поки що не відомо, якою мірою вакцини захищають людство від поширення коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус
NEWS
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади