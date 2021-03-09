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Китай запустил COVID-паспорта для путешествий

Новина українською → Китай, Вторник 09 марта 2021 10:15
Китай запустил COVID-паспорта для путешествий Иллюстративное фото (news.sky.com)
Автор: Андрей Василюк

Китай запустил цифровой сертификат прививки от COVID-19 для своих граждан, которые планируют зарубежные поездки. Таким образом страна присоединилась к другим странам, которые разработали подобные документы для восстановления своей экономики.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Департамент консульских дел при министерстве иностранных дел Китая.

В сертификате будет указана информация о прививках от COVID-19 и результатах тестов на коронавирус.

Министр иностранных дел Китая Ван Йи заявил в воскресенье, что целью сертификата является достижение взаимной проверки странами информации о тестировании и вакцинации для содействия безопасного и упорядоченного взаимодействия людей.

Пока непонятно, с какими странами Пекин ведет переговоры относительно принятия таких сертификатов.

Китай еще не объявил об ослаблении карантинных ограничений для людей, которые прибывают в Китай и привиты против COVID-19. После приезда в страну граждане должны проходить обсервацию, поскольку, как заявил в феврале представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая, не исключено, что привитые люди все еще могут быть заражены вирусом.

Напомним, Еврокомиссия предлагает разработать и ввести паспорт вакцинации от коронавируса к лету. Это может дать возможность возобновить туристические поездки в летний сезон.

Однако Всемирная организация здравоохранения считает, что паспорта вакцинации от COVID-19 не должны использоваться для международных поездок. Поскольку пока не известно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.

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