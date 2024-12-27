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Китай ввел санкции против американских компаний ВПК за продажу оружия Тайваню

Пятница 27 декабря 2024 12:22
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Китай ввел санкции против американских компаний ВПК за продажу оружия Тайваню Иллюстративное изображение: Китай ввел санкции против американских компаний ВПК (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай ввел санкции против семи военных компаний Соединенных Штатов Америки (США) и их руководителей. Соответствующий шаг был принят из-за военной помощи и продажи оружия Тайваню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Как напоминает издание, Штаты недавно объявили о значительной военной помощи Тайваню, что, согласно заявлению Министерства иностранных дел (МИД) Китая серьезно нарушает принцип "одного Китая".

Санкции Пекина были введены против:

  • Insitu Inc;
  • Hudson Technologies Co;
  • Saronic Technologies, Inc;
  • Raytheon Canada;
  • Raytheon Australia;
  • Aerkomm Inc;
  • Oceaneering International, Inc;

"Их движимое и недвижимое имущество, а также другие виды активов на территории Китая будут заморожены. Всем организациям и частным лицам на территории Китая запрещается вступать с ними в транзакции, сотрудничество и другие виды деятельности, говорится в заявлении", - добавляет Global Times.

Отношения между Китаем и США

Отношения между США и Китайской Народной Республикой (КНР) остаются сложными и напряженными, охватывая такие сферы, как торговля, политика, безопасность и технологии.

Оба государства являются глобальными конкурентами, и их взаимоотношения определяются экономическим соперничеством и геополитическим напряжением. Особенно это заметно в вопросах, связанных с Тайванем, ситуацией в Южно-Китайском море и правами человека.

Дополнительным фактором напряженности стали политические связи между Китаем и Российской Федерацией (РФ). Соединенные Штаты неоднократно обращали внимание на риски для международной репутации Китая из-за его помощи Москве в обход санкций, введенных против РФ за развязывание войны против Украины.

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