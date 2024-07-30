Китай заверил, что не будет поставлять оружие России, - МИД Украины

По его словам, во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай обсуждалась тема поставок оружия России.

"Позиция Украины, что ни одна военная поддержка для государства-агрессора на предмет оружия недопустима. На что мы получили ответ, который Китай уже озвучивал ранее о том, что Китай не предоставил и не будет предоставлять оружие России", - отметил Тихий.

Как рассказал спикер украинского МИД, Китай также усиливает экспортный контроль, в частности, за гражданскими дронами, чтобы не происходила их передача России.

"Тема звучала подробнее. Я не все детали могу раскрыть", - добавил он.