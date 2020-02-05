Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии, - эксперт ВОЗ

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Эксперт ВОЗ предположил, что отсутствие информации об увеличении случаев коронавируса могло быть связано с политическими встречами

Высокопоставленный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джон Маккензи обвинил китайские власти в том, что они недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.

Маккензи назвал реакцию китайских властей на распространение вируса в Ухане в январе "предосудительной". По его словам, отсутствие информации об увеличении случаев нового типа коронавируса в начале вспышки могло быть связано с тем, что в январе в Ухане проводились важные политические встречи.

"Должно быть, возникало больше случаев (коронавируса), о которых нам не говорили. Думаю, некоторое время они пытались замалчивать эти данные из-за некоторых важных встреч, которые они проводили в Ухане, но думаю, что там был период очень плохой отчетности или очень плохой связи", - сказал Маккензи изданию.

Отметим, по состоянию на 5 февраля в Китае количество заразившихся коронавирусом 2019-nCov, составляет 24 324 человека.

За пределами Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Кореи (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии (10), В'вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании, по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

Напомним, вчера высшее руководство Китая признало, что реакция страны на вспышку коронавируса была недостаточно хорошей.