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Китай закроет один из крупнейших НПЗ, который перерабатывает нефть из России, - Reuters

Китай, Суббота 07 июня 2025 12:47
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Китай закроет один из крупнейших НПЗ, который перерабатывает нефть из России, - Reuters Фото: Китай закроет НПЗ Dalian Petrochemical Corp (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китайская госкомпания PetroChina закроет последний блок по переработке нефти на своем крупнейшем НПЗ Dalian Petrochemical Corp в северном Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Закрытие планируется в конце месяца, сказали Reuters четыре источника в нефтяной отрасли. PetroChina остановит нефтяную установку на заводе Dalian Petrochemical Corp производительностью 200 000 баррелей в день, а установки вторичной переработки - в следующем месяце.

Это часть плана Китая по закрытию государственного завода-гиганта и созданию вместо него меньшего предприятия. PetroChina тем временем начнет сокращать запасы сырой нефти и другого сырья в этом месяце и очистит все запасы этой продукции до конца августа, сообщили два источника Reuters.

PetroChina начала процесс закрытия завода в Даляне еще в конце 2023 года. На этот завод приходится почти 3% национальных нефтеперерабатывающих мощностей Китая. Предприятие перерабатывает преимущественно российскую смесь сырой нефти ESPO с сибирских месторождений.

Китай и нефть из РФ

После начала полномасштабной войны России против Украины, которая вызвала снижение цен на российскую нефть, Китай активно покупал российское сырье. Однако со временем объемы поставок начали снижаться.

В конце января 2025 года агентство Reuters писало, что Китай и Индия приостановили торговлю российской нефтью из-за санкций США. Но уже в мае Индия увеличила импорт российской нефти до 10-месячного максимума.

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