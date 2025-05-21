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Индия увеличивает импорт нефти из РФ до 10-месячного максимума: подробности от Reuters

Среда 21 мая 2025 15:11
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Индия увеличивает импорт нефти из РФ до 10-месячного максимума: подробности от Reuters Фото: Индийские НПЗ увеличили закупки российской нефти (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Импорт российской сырой нефти в Индию в мае достигнет почти 1,8 млн баррелей в день - это самый высокий показатель за последние 10 месяцев. Спрос растет из-за активных закупок легких сортов, таких как ESPO Blend.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы заказали более 10 партий ESPO с июньской загрузкой. Закупки состоялись до новых санкций ЕС и Британии против "теневого флота" Москвы - нефтяных танкеров и финансовых компаний.

Из-за высокого спроса Индии выросли цены на ESPO, особенно для Китая - крупнейшего покупателя этой нефти. Остановки на крупных заводах Reliance и MRPL увеличили потребность в выгодном импорте, говорит аналитик Rystad Energy.

Часть грузов доставляется по долгосрочным контрактам между Reliance и "Роснефтью".

Источники Reuters на индийских НПЗ подтверждают высокий интерес к легкой малосладкой нефти ESPO с премией около 50 центов - 1 доллара за баррель от цен в Дубае.

Аналитики отмечают, что Китай сокращает закупки из-за санкций и исчерпания квот, что повышает предложения ESPO для Индии.

Из-за этого премии для грузов с июльской загрузкой на китайском рынке выросли до 2 долларов за баррель по сравнению с 1,50-1,70 долларов для июньских партий.

Цены на нефть РФ

Как ранее сообщало, ЕС может предложить министрам финансов G7 снизить текущий ценовой предел на российскую нефть, транспортируемую морем, с 60 до 50 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против Москвы.

Вчера, 20 мая ЕС ввел 17-й пакет санкций против России и уже начинает работу над следующим.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал страны G7 снизить потолок цен на российскую нефть вдвое, то есть с 60 до 30 долларов за баррель.

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