США хотят заключить новое соглашение о ядерном оружии с Россией и Китаем. Ведутся переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

Трамп договаривается о ядрышке

Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Пекином. Они направлены на денуклеаризацию стран с крупнейшими арсеналами ядерного оружия.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия имеет больше ядерных боеголовок, за ней следуют Соединенные Штаты и Китай. США опережают Россию по количеству развернутых боеголовок.

Ранее глава США заявлял, что ожидает, что Китай "догонит" США в течение следующих пяти лет.

"Все это дело - это позор, потому что я бы очень хотел денуклеаризироваться, если это возможно, но мы действительно ведем переговоры с Россией об этом, и мы ведем переговоры с Китаем об этой денуклеаризации", - сказал Трамп.

Договор о СНВ

Комментарии Трампа прозвучали через несколько месяцев после того, как в начале 2026 года истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Новый договор СНВ, подписанный в 2010 году, разрешал одно продление, которое было согласовано экс-президентом Джо Байденом и российским диктатором Владимиром Путиным на пять лет.

Любое новое продление потребует решения исполнительной власти о добровольном расширении границ договора.