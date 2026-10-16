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Трамп собирается договориться с Россией и Китаем о ядерном оружии

20:52 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Трамп собирается договориться с Россией и Китаем о ядерном оружии Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США хотят заключить новое соглашение о ядерном оружии с Россией и Китаем. Ведутся переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

Трамп договаривается о ядрышке

Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Пекином. Они направлены на денуклеаризацию стран с крупнейшими арсеналами ядерного оружия.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия имеет больше ядерных боеголовок, за ней следуют Соединенные Штаты и Китай. США опережают Россию по количеству развернутых боеголовок.

Ранее глава США заявлял, что ожидает, что Китай "догонит" США в течение следующих пяти лет.

"Все это дело - это позор, потому что я бы очень хотел денуклеаризироваться, если это возможно, но мы действительно ведем переговоры с Россией об этом, и мы ведем переговоры с Китаем об этой денуклеаризации", - сказал Трамп.

Договор о СНВ

Комментарии Трампа прозвучали через несколько месяцев после того, как в начале 2026 года истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Новый договор СНВ, подписанный в 2010 году, разрешал одно продление, которое было согласовано экс-президентом Джо Байденом и российским диктатором Владимиром Путиным на пять лет.

Любое новое продление потребует решения исполнительной власти о добровольном расширении границ договора.

Ранее РБК-Украина писало, что пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт отвергла предупреждение России в адрес Альянса по Калининградской области, назвав российские заявления "безответственной ядерной риторикой".

Кроме того, Россия четвертый год подряд увеличивает количество развернутых ядерных боеголовок. Их запас на носителях достиг самого высокого уровня за последние девять лет.

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