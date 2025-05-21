Китай призвал США отказаться от разработки "Золотого купола": в чем причина

"Золотой купол"

В конце января глава Белого дома Дональд Трамп подписал ряд указов, в том числе и по созданию оборонной системы для защиты страны. Один из указов касался "Железного купола", который в итоге переименовали в "Золотой купол".

В марте, как писали СМИ, Вашингтон начал срочно разрабатывать систему ПРО "Золотой купол" против дальнобойных ракет. Также указывалось, что администрация Трампа не жалеет средств для реализации проекта.

Позже Трамп заявил, что разработка в целом обойдется в 175 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.