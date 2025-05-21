RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Китай призвал США отказаться от разработки "Золотого купола": в чем причина

Фото: Мао Нин, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай обеспокоен планами Соединенных Штатов Америки (США) построить новейшую систему противоракетной обороны "Золотой купол". Призывает Вашингтон отказаться от разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, которую цитирует The Global Times.

Нин заявила, что "Золотой купол", является глобальной, многоуровневой, многодоменной системой противоракетной обороны, которая "стремится" к расширению боевого потенциала в космосе с развертыванием систем орбитального перехвата.

Как отметила спикер МИД, разработка США якобы нарушает принцип мирного использования космического пространства, который закреплен в Договоре по космосу и повышает риски милитаризации космоса и гонки вооружений.

"Мы призываем США отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и предпринять конкретные шаги для укрепления стратегического взаимного доверия между великими державами и защиты глобальной стратегической стабильности", - добавила Нин.

 

"Золотой купол"

В конце января глава Белого дома Дональд Трамп подписал ряд указов, в том числе и по созданию оборонной системы для защиты страны. Один из указов касался "Железного купола", который в итоге переименовали в "Золотой купол".

В марте, как писали СМИ, Вашингтон начал срочно разрабатывать систему ПРО "Золотой купол" против дальнобойных ракет. Также указывалось, что администрация Трампа не жалеет средств для реализации проекта.

Позже Трамп заявил, что разработка в целом обойдется в 175 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитай