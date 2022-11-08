Китай запретил видеообращение главы Евросовета с осуждением войны РФ против Украины, - Reuters

По данным агентства, предварительно записанное видео Мишеля должно было стать одним из нескольких выступлений мировых лидеров и глав международных организаций, включая президента Китая Си Цзиньпина, на открытии Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE).

Дипломаты, чьи имена не могут быть названы из-за деликатности вопроса, сказали Reuters, что они удивлены, что речь была удалена.

"Президент Мишель был приглашен выступить на 5-м Форуме Хунцяо/CIIE в Шанхае, - сообщил Reuters представитель Мишеля Баренд Лейтс. - По запросу китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное сообщение, которое в конечном итоге не было показано. Мы рассмотрели это по обычным дипломатическим каналам".

Среди других высокопоставленных лиц, выступивших на церемонии после Си, были директор-распорядитель Международного валютного фонда, генеральный директор Всемирной торговой организации и президенты Индонезии, Шри-Ланки и Беларуси, сообщается на официальном сайте выставки. Александр Лукашенко является верным союзником Владимира Путина и предоставил территорию Беларуси для российского вторжения в Украину.

Фокус на России и торговле

Речь президента Европейского совета должна была резко критиковать "незаконную войну России против Украины". Согласно выдержкам из обращения, предоставленным европейскими дипломатами, Европа извлекает из нее "важные уроки".

Мишель должен был сказать, что Европа чрезмерно зависела от России в плане ископаемого топлива, что привело к торговому дисбалансу.

"В Европе мы хотим баланса в наших торговых отношениях… чтобы избежать чрезмерной зависимости", - сообщили дипломаты, знакомые с тем, что он собирался сказать. "Это относится и к нашим торговым отношениям с Китаем".

Мишель также собирался призвать Китай сделать больше, чтобы положить конец кровопролитию в Украине.

Китай последовательно отказывается критиковать российскую агрессию, которая с начала 24 февраля привела к разорению городов по всей Украине и гибели тысяч военных и мирных жителей.

"Китай играет роль в использовании своего влияния, чтобы остановить жестокую войну России… благодаря вашему так называемому "безграничному" партнерству с Россией", - должен был сказать Мишель, имея в виду пакт, объявленный Си и Путиным в Пекине перед началом войны. "Китай, ты можешь помочь положить этому конец".

Ожидается, что и Си, и Мишель примут участие и встретятся на саммите глав государств Группы двадцати (G20) на Бали в следующий вторник и среду.

Президент Европейского совета является одним из высокопоставленных должностных лиц Европейского Союза, в обязанности которого входит представление блока на международных саммитах и двусторонних саммитах с главами других государств.

С 2019 года ЕС официально рассматривает Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника. Служба внешней политики ЕС заявила в прошлом месяце, что теперь Пекин следует рассматривать в первую очередь как конкурента, который продвигает "альтернативное видение мирового порядка".