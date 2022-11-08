Китай заборонив відеозвернення голови Євроради із засудженням війни РФ проти України, - Reuters

За даними агентства, попередньо записане відео Мішеля мало стати одним із кількох виступів світових лідерів та голів міжнародних організацій, включаючи президента Китаю Сі Цзіньпіна, на відкритті Китайської міжнародної виставки імпортних товарів (CIIE).

Дипломати, чиї імена не можуть бути названі через делікатність питання, сказали Reuters, що вони здивовані, що мова була видалена.

"Президент Мішель був запрошений виступити на 5-му Форумі Хунцяо/CIIE у Шанхаї, - повідомив Reuters представник Мішеля Баренд Лейтс. - На запит китайської влади ми дійсно надали попередньо записане повідомлення, яке зрештою не було показано. Ми розглянули це за звичайними дипломатичними каналами".

Серед інших високопосадовців, які виступили на церемонії після Сі, були директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, генеральний директор Світової організації торгівлі та президенти Індонезії, Шрі-Ланки та Білорусі, повідомляється на офіційному сайті виставки. Олександр Лукашенко є вірним союзником Володимира Путіна та надав територію Білорусі для російського вторгнення в Україну.

Фокус на Росії та торгівлі

Промова президента Європейської ради мала різко критикувати "незаконну війну Росії проти України". Відповідно до витягів із звернення, наданих європейськими дипломатами, Європа здобуває з неї "важливі уроки".

Мішель мав сказати, що Європа надмірно залежала від Росії щодо викопного палива, що призвело до торгового дисбалансу.

"У Європі ми хочемо балансу у наших торговельних відносинах... щоб уникнути надмірної залежності", - повідомили дипломати, знайомі з тим, що він збирався сказати. "Це стосується і наших торговельних відносин з Китаєм".

Мішель також збирався закликати Китай зробити більше, щоб покласти край кровопролиттю в Україні.

Китай послідовно відмовляється критикувати російську агресію, яка з початку 24 лютого призвела до руйнування міст по всій Україні та загибелі тисяч військових та мирних жителів.

"Китай відіграє роль у використанні свого впливу, щоб зупинити жорстоку війну Росії… завдяки вашому так званому "безмежному" партнерству з Росією", - мав сказати Мішель, маючи на увазі пакт, оголошений Сі та Путіним у Пекіні перед початком війни. "Китай, ти можеш допомогти покласти цьому кінець".

Очікується, що і Сі, і Мішель візьмуть участь і зустрінуться на саміті глав держав Групи двадцяти (G20) на Балі наступного вівторка та середи.

Президент Європейської ради є одним із високопосадовців Європейського Союзу, до обов'язків якого входить подання блоку на міжнародних самітах та двосторонніх самітах з главами інших держав.

З 2019 року ЄС офіційно розглядає Китай як партнера, економічного конкурента та системного суперника. Служба зовнішньої політики ЄС заявила минулого місяця, що тепер Пекін слід розглядати насамперед як конкурента, який просуває "альтернативне бачення світового порядку".