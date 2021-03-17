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Китай може заблокувати трансляцію Оскара-2021 через фільм про протести

Новость на русском → Пекін, Середа 17 березня 2021 15:19
Китай може заблокувати трансляцію Оскара-2021 через фільм про протести Фото: Китай не буде показувати Оскар-2021 (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Китайська влада розпорядилася не транслювати церемонію Оскар-2021 і обмежити його висвітлення в місцевих ЗМІ. Причина - номінація документального фільму про протести в Гонконзі і заклопотаність з приводу політичних поглядів номінанта на звання кращого режисера Хлої Чжао.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел, відділ пропаганди Комуністичної партії розіслав наказ по всім ЗМІ висвітлювати лише ті нагороди, які "не вважаються спірними".

Відзначимо, в номінації кращий короткометражний документальний фільм є фільм про протести в Гонконзі в середині 2019 року. Стрічка "Не розколюйтесь" практично не висвітлювалася в Китаї, в тому числі у місцевих соціальних мережах.

У той же час китайська преса хвалила режисера Хлою Чжао ("Країна кочівників"), але після отримання премії "Золотий глобус" за кращу режисуру їй пригадали, що у 2013 році вона назвала Китай "місцем, де всюди брехня".

Нагадаємо, протести в Гонконзі тривали аж до початку 2021 року. Вони були пов'язані, зокрема, з китайським законом про покарання за організацію і участь в антиурядових протестах, який також дозволяє створити китайські спецслужби на території Гонконгу.

На днях з'явився список номінантів на кінопремію Оскар.

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