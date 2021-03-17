Китай может заблокировать трансляцию Оскара-2021 из-за фильма о протестах

Китайские власти распорядились не транслировать церемонию Оскар-2021 и ограничить его освещения в местных СМИ. Причина - номинация документального фильма о протестах в Гонконге и озабоченность по поводу политических взглядов номинанта на звание лучшего режиссера Хлои Чжао.

По данным источников, отдел пропаганды Коммунистической партии разослал приказ по всем СМИ освещать только те награды, которые "не считаются спорными".

Отметим, в номинации лучший короткометражный документальный фильм есть фильм о протестах в Гонконге в середине 2019 года. Лента "Не раскалывайтесь" практически не освещалась в Китае, в том числе в местных социальных сетях.

В то же время китайская пресса хвалила режиссера Хлою Чжао ("Страна кочевников"), но после получения премии "Золотой глобус" за лучшую режиссуру ей припомнили, что в 2013 году она назвала Китай "местом, где повсюду ложь".