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Китай висунув США вимоги для нормалізації відносин: у списку скасування санкцій

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Пекін, Понеділок 26 липня 2021 19:56
Китай висунув США вимоги для нормалізації відносин: у списку скасування санкцій Фото: Китай висунув вимоги США для нормалізації відносин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС Китаю Ван і на зустрічі з першим заступником держсекретаря США Венді Шерман висунув Вашингтону три умови для нормалізації відносин між країнами. Серед них скасування всіх американських санкцій, високих мит і технологічної блокади КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МЗС Китаю.

"Ван і зазначив, що для врегулювання розбіжностей між двома країнами і запобігання подальшого погіршення або навіть виходу з-під контролю китайсько-американських відносин, Китай висунув три основні вимоги до США", - наголошується в документі.

Першою вимогою Пекіна до Вашингтону глава МЗС Китаю назвав неприпустимість втручання США у внутрішні справи країни.

Крім того, Китай "настійно закликав США якомога швидше скасувати всі односторонні санкції, високі мита і технологічну блокаду, введені проти КНР".

В якості третьої вимоги Ван і зазначив неприпустимість посягання США на національний суверенітет і територіальної цілісності Китаю.

Нагадаємо, на початку липня США внесли в "чорний список" понад 30 іноземних компаній, у тому числі з Росії та Китаю.

Зазначимо, у відповідь Пекін ввів санкції щодо фізичних і юридичних осіб США.

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