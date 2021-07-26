Китай висунув США вимоги для нормалізації відносин: у списку скасування санкцій
Глава МЗС Китаю Ван і на зустрічі з першим заступником держсекретаря США Венді Шерман висунув Вашингтону три умови для нормалізації відносин між країнами. Серед них скасування всіх американських санкцій, високих мит і технологічної блокади КНР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МЗС Китаю.
"Ван і зазначив, що для врегулювання розбіжностей між двома країнами і запобігання подальшого погіршення або навіть виходу з-під контролю китайсько-американських відносин, Китай висунув три основні вимоги до США", - наголошується в документі.
Першою вимогою Пекіна до Вашингтону глава МЗС Китаю назвав неприпустимість втручання США у внутрішні справи країни.
Крім того, Китай "настійно закликав США якомога швидше скасувати всі односторонні санкції, високі мита і технологічну блокаду, введені проти КНР".
В якості третьої вимоги Ван і зазначив неприпустимість посягання США на національний суверенітет і територіальної цілісності Китаю.
Нагадаємо, на початку липня США внесли в "чорний список" понад 30 іноземних компаній, у тому числі з Росії та Китаю.
Зазначимо, у відповідь Пекін ввів санкції щодо фізичних і юридичних осіб США.