Китай выдвинул США требования для нормализации отношений: в списке отмена санкций
Глава МИД Китая Ван И на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман выдвинул Вашингтону три условия для нормализации отношений между странами. Среди них отмена всех американских санкций, высоких пошлин и технологической блокады КНР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МИД Китая.
"Ван И отметил, что для урегулирования разногласий между двумя странами и предотвращения дальнейшего ухудшения или даже выхода из-под контроля китайско-американских отношений, Китай выдвинул три основных требования к США", - отмечается в документе.
Первым требованием Пекина к Вашингтону глава МИД Китая назвал недопустимость вмешательства США во внутренние дела страны.
Кроме того, Китай "настоятельно призвал США как можно скорее отменить все односторонние санкции, высокие таможенные пошлины и технологическую блокаду, введенные против КНР".
В качестве третьего требования Ван И отметил недопустимость посягательства США на национальный суверенитет и территориальной целостности Китая.
Напомним, в начале июля США внесли в "черный список" более 30 иностранных компаний, в том числе из России и Китая.
Отметим, в ответ Пекин ввел санкции в отношении физических и юридических лиц США.