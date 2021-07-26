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Китай выдвинул США требования для нормализации отношений: в списке отмена санкций

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Пекин, Понедельник 26 июля 2021 19:56
Китай выдвинул США требования для нормализации отношений: в списке отмена санкций Фото: Китай выдвинул требования США для нормализации отношений (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Китая Ван И на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман выдвинул Вашингтону три условия для нормализации отношений между странами. Среди них отмена всех американских санкций, высоких пошлин и технологической блокады КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МИД Китая.

"Ван И отметил, что для урегулирования разногласий между двумя странами и предотвращения дальнейшего ухудшения или даже выхода из-под контроля китайско-американских отношений, Китай выдвинул три основных требования к США", - отмечается в документе.

Первым требованием Пекина к Вашингтону глава МИД Китая назвал недопустимость вмешательства США во внутренние дела страны.

Кроме того, Китай "настоятельно призвал США как можно скорее отменить все односторонние санкции, высокие таможенные пошлины и технологическую блокаду, введенные против КНР".

В качестве третьего требования Ван И отметил недопустимость посягательства США на национальный суверенитет и территориальной целостности Китая.

Напомним, в начале июля США внесли в "черный список" более 30 иностранных компаний, в том числе из России и Китая.

Отметим, в ответ Пекин ввел санкции в отношении физических и юридических лиц США.

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