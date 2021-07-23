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Китай ввів санкції проти фізичних осіб США: в списку колишній міністр торгівлі

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Пекін, П'ятниця 23 липня 2021 18:48
Китай ввів санкції проти фізичних осіб США: в списку колишній міністр торгівлі Фото: Китай ввів проти США у відповідь санкції (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Китай вводить відповідні санкції стосовно фізичних осіб США. У китайський "чорний список" потрапили чинні і колишні керівники ряд організацій і відомств, включаючи ексміністра торгівлі країни Уїлбура Росса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під санкції Китаю також потрапили нинішні і колишні глави виконавчої комісії Конгресу США по Китаю, Американо-китайської комісії з економіки і безпеки, Національного демократичного інституту міжнародних відносин і ряду інших організацій.

Зустрічні обмеження вводяться у відповідь на санкції США проти китайських чиновників в Гонконзі.

Видання зазначає, що китайська влада вперше вводить санкції відносно США напередодні візиту заступника держсекретаря Венді Шерман.

Нагадаємо, на початку липня США внесли до "чорного списку" понад 30 іноземних компаній, в тому числі з Росії та Китаю.

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