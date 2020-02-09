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Китай виділить більше 10 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 16:52
Китай виділить більше 10 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Гроші спрямують на діагностику і лікування заражених коронавірусом

На боротьбу з коронавірусом у Китаї виділяють понад 10 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Міністерства фінансів Китаю.

Повідомляється, що усі рівні уряду Китаю виділили на боротьбу з коронавірусом в цілому 71,85 млрд юанів - понад 10,2 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на діагностику захворювання і лікування заражених коронавірусом.

Ці кошти також будуть використані для того, щоб жоден регіон Китаю не зіткнувся з фінансовими обмеженнями в ході вжиття заходів проти спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Іспанія та Британія зафіксували нові випадки зараження коронавірусом. Станом на 9 лютого, коронавірусом були заражені дві особи в Іспанії та чотири в Британії.

Також раніше стало відомо про першого зараженого українця. Громадянин України заразився коронавірусом на лайнері Diamond Princess, членом екіпажу якого він є. За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, у нього немає серйозних симптомів. На сьогодні судно перебуває на карантині в Японії, все на ньому коронавірусом захворіли 70 осіб.

За добу зафіксували майже 90 смертей від коронавірусу в Китаї
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