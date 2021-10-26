У Китаї поширюється новий штам пташиного грипу. Викликає високу смертність

У Китаї зростає захворюваність на новий штам пташиного грипу. Експерти говорять про ризики, оскільки він викликає високу смертність.

Повідомляється, що в 2021 році зафіксовано 21 зараження людей підтипом пташиного грипу H5N6. Для порівняння - минулого року таких випадків було лише п'ять. Хоча це число набагато нижче, ніж сотні інфікованих штамом H7N9 в 2017 році, інфекція досить серйозна, оскільки багато пацієнтів знаходяться в критичному стані і, принаймні, шестеро вже померли.

"Зростання кількості випадків захворювання людей в Китаї в цьому році викликає заклопотаність. Це вірус, який викликає високу смертність", - заявив професор порівняльної патології в медичному центрі університету Еразмус в Роттердамі Тійс Куікен.

Більшість хворих мали контакт з домашньою птицею, і немає підтверджених випадків передачі вірусу від людини до людини. При цьому повідомляється, що з лютого 2020 року не фіксувалися спалахи H5N6 серед домашніх птахів у Китаї.

У той же час в дослідженні Китайського центру з контролю і профілактики захворювань говориться, що генетична різноманітність і географічне поширення H5N6 несуть серйозну загрозу для птахівництва і здоров'я людини.